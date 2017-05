Seniorenkabarett stimmte auf Unfallvermeidung ein

08.05.2017, 16:13 Uhr

Viel gelacht, geehrt und informiert wurde heuer beim Bezirkstreffen der Gesunden Gemeinden am 27. April in Natternbach. Rund 90 Arbeitskreisleiter, Bürgermeister sowie Interessierte aus den Arbeitskreisen folgten der Einladung der Abteilung Gesundheit der OÖ Landesregierung.

„Mit dem kommenden Jahresschwerpunkt „Sicher auf Schritt und Tritt“ zum Thema Unfallvermeidung wollen wir aufzeigen, dass es oftmals nur kleine Schutzmaßnahmen benötigt, die Schlimmes verhindern“, so die Regionalbetreuerin des Bezirks Frau Nicole Humer – immerhin verunglücken pro Jahr 850.000 Menschen in Österreich bei Unfällen. Sechs Prozent davon im Verkehr, 19 % in Arbeit und Schule. Knapp drei Viertel aller Unfälle entfallen auf Heim-, Freizeit- und Sportverletzungen. Den Gemeinden werden wieder zahlreiche Angebote zur Auswahl gestellt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter geehrt

Für ihre langjährigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten wurden im Rahmen des Bezirkstreffens heuer folgende Arbeitskreisleiter geehrt:Für 5 Jahre Leitung des Arbeitskreises der Gesunden Gemeinde Tollet wurde Harald Pahl geehrt. Für 10 Jahre Engagement für die Gesundheitsförderung ihre Bürger sind Markus Brandlmayr aus Bad Schallerbach sowie Hildegard Ortbauer aus der Gesunden Gemeinde Steegen geehrt worden.„Alles was ich für die Gesundheit meiner Nachbarn und der Bevölkerung mache, mache ich ja auch für meine Gesundheit“, so eine Arbeitskreisleiterin zu ihrer langjährigen Tätigkeit.Teil des Bezirkstreffens war das Seniorenkabarett „Ein falscher Schritt – HOPPALA“, eine humorvolle Einstimmung auf das Thema Unfallvermeidung.