Top-Stars beim Radio Oberösterreich-Sommer-Open Air

Der Countdown läuft - nur noch 10 Tage bis zur alljährlichen Partynacht am 29. Juli im Aquapulco. Auch heuer sind wieder Weltstars auf der Bühne beim Radio Oberösterreich-Sommer-Open Air zu hören: Der Headliner Chris Norman wird das Publikum mit seinen Klassikern wie "Midnight Lady" oder seiner neuen Single "Sun is Rising" begeistern. Dazu wird Mungo Jerry dem Publikum mit seinen Hits wie "In the Summertime" kräftig einheizen. Außerdem ist James Cottrial zu hören, der mit "Unbreakable" die Ö3 Hörercharts eroberte. Auch Nathan Trent, der diesjährige österreichische Songcontest-Teilnehmer ist live auf der Bühne zu erleben.

Vorverkaufskarten um 17 Euro gibt es in allen oeticket-Verkaufsstellen, bei den oö. Raiffeisenbanken, im Aquapulco Bad Schallerbach und im Eurothermen-Shop in der PlusCity Pasching. Mit der gültigen Vorverkaufskarte gibt es am Konzerttag eine kostenlose Anreise in den ÖBB-Regionalzügen zwischen Linz bzw. Schärding und Bad Schallerbach-Wallern. Für die Rückfahrt werden zwei Sonderzüge zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zum Sommer Open Air finden Sie unter eurothermen.at