13.05.2017, 15:31 Uhr

In der Nacht zwischen 12. und 13. Mai brach ein bislang unbekannter Täter in eine Trafik in Haag am Hausruck ein.

GRIESKIRCHEN (red). Der Täter brach die Türe zum Geschäft auf und stahl etwa 200 Stangen Zigaretten und mehrere Armbanduhren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.