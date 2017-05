Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steegen

08.05.2017, 17:28 Uhr

Am 25. März 2017 hat die Freiwillige Feuerwehr Steegen ihre Vollversammlung abgehalten.

Auszeichnungen wurden verliehen an:

Im Berichtsjahr 2016 waren 16 Einsätze, davon fünf Brand- und elf Technische Einsätze abzuwickeln. Die FF Steegen besteht aus 72 Mitglieder wovon acht der Jugendfeuerwehr angehören. Die Feuerwehrjugend war wieder sehr fleißig. So haben Lukas Humer und Jan Paul Wiesinger das Feuerwehrjugend Leistungsabzeichen in Silber, Florian Lehner, Carina Lehner, Manuel Trinkfaß und Jan Paul Wiesinger das Feuerwehrjugend Wissenstest Leistungsabzeichen in Silber abgelegt.Das Funk-Leistungsabzeichen Bronze erlangten Manfred Gföllner, Josef Schönbauer und Martin Trinkfaß. Gerald Lederhilger und Herbert Beyer nahmen am Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Schärding teil. 9 Lehrgänge und ein Erste Hilfe Kurs wurden besucht. Straßl Michael wurde neu in die Jugendgruppe aufgenommen und Gföllner Manfred und Trinkfaß Martin wurden zum Hauptlöschmeister (HLM) befördert.Die 25-jährige Feuerwehrverdienstmedaille erhielten Franz Ecklmair, Fischer-Pauzenberger Josef, Hurnaus Roland und Pointner Johann. Die 40-jährige Feuerwehrverdienstmedaille ging an Buchmayr Gerhard. Und das Verdienstzeichen 3.Stufe des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes an Rudolf Auer.In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Kameraden Rudolf Lehner, Johann Christenberger und Peter Litzlbauer gedacht.