Vom Wert des Lesens

22.04.2017, 11:08 Uhr

Durch die Vormachtstellung der digitalen Welt verkümmert unsere Sprachkompetenz. WhatsApp & Co. tragen nicht gerade dazu bei, eine Sprachentwicklung zu fördern.Da kann das Lesen im Gegenzug mit einem beachtlichen „Wertekatalog“ aufwarten.Lesen ist komplex, wir beschäftigen uns mit einem fremden Text, entdecken und gewinnen Neues, erweitern unseren Horizont, beobachten, versinken in einer anderen Welt, kombinieren und erleben Abenteuer im Kopf. Lesen ist eine Kulturtechnik, die mit Bildung, Phantasie und Kreativität zu tun hat.Martin Walser sagte einmal: „Ein Buch ist eine Schaufel, mit der ich umgraben kann.“An der NMS Hofkirchen wird auf Initiative der Schulbücherei dieser Bildungsaufgabe mit der „“ Rechnung getragen:5 Wochen lang wird jeden Tag mindestens 20 min in der Unterrichtszeit gelesen.Schüler und Lehrer freuen sich darauf, täglich für eine kurze Zeit in eine fesselnde Welt einzutauchen, um wertvolle Nuancen für den Alltag mitzunehmen.