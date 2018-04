Vorrangverletzung: Haager Motorradlenker tödlich verletzt

28.04.2018, 14:31 Uhr

Dabei übersah sie das von rechts auf der bevorrangten Gaspoltshofener Landesstraße kommende Motorrad, das von einem Haager gelenkt wurde, wodurch es zur Kollision kam.Durch die Wucht des Anpralls wurde der Motorradlenker in die angrenzende Wiese bzw. an den Straßenrand geschleudert.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen, vorerst durch zwei Krankenschwestern, die unmittelbar nach dem Verkehrsunfall an der Unfallstelle vorbeikamen und in weiterer Folge durch das Notarztteam des NAW Grieskirchen, verstarb der Haager Motorradfahrer an der Unfallstelle. Die Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock, blieb aber unverletzt. Sie wurde an Ort und Stelle vom KIT betreut.Am Motorrad entstand Total-, am Pkw schwerer Sachschaden.