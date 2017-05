Am Pfingstmontag heißt es in Waizenkirchen:“ Achtung die Schafe und Ziegen kommen.“



Am 5.Juni findet in Waizenkirchen im Schloss Weidenholz das erste Waizenkirchner Schaf- und Ziegenfest statt. So kommen Schaf- und Ziegenfreunde voll auf ihre Kosten. Neben Kulinarischem vom Lamm und vom Kitz gibt es auch Kaffee, Kuchen und natürlich Bauernkrapfen. Aber auch Kunsthandwerk rund ums Schaf, Schaf- und Ziegenkäsespezialitäten finden auf diesem Markt Platz, um sich zu präsentieren und mit nach Hause genommen zu werden. Aber auch Kinder kommen voll auf ihre Kosten – sei es beim Kinderfilzen – Kindern wird die Möglichkeit geboten kleine bunte Bälle zu filzen – oder auf der Hüpfburg.

Schafe und Ziegen können am Waizenkirchner Schaf- und Ziegenfest natürlich auch besichtigt werden. Verschiedene Schaf- und Ziegenzüchter und –halter präsentieren ihre Tiere.

Wie man Schafe schert und was mit der Wolle alles gemacht werden kann, wird hier im Schloss präsentiert. Zuerst wird die Wolle von den Schafen geschoren, anschließend wird im Schloss gezeigt, wie die Wolle verarbeitet wird. In der „Wollstraße“ – einer Ausstellung im Schloss zeigen wir euch den Werdegang von der schmutzigen Rohwolle zum tollen Hut, Socken oder zur kreativen Filzfigur.

Die Schafhaltervereinigung Inn- und Hausruckviertel freut sich auf euer Kommen! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.