Wirtschaftstalk bei VTA Rottenbach

Die WKOÖ veranstaltet am Freitag, 6. Oktober einen Wirtschaftstalk bei VTA Austria in Rottenbach. Unternehmer aus der Region erfahren dort Aktuelles aus der Oberösterreichischen Wirtschaft. Die WKO-Präsidentin Doris Hummer präsentiert ihren Masterplan zur Stärkung des Standorts Oberösterreich und zieht Bilanz über die ersten 100 Tage in ihrer Funktion.

Nach der Firmenpräsentation durch Ulrich Kubinger, Geschäftsführer der VTA Austria, folgt der Wirtschaftstalk. Auf der Bühne diskutieren WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, der Direktor-Stellvertreter der WKOÖ Hermann Pühringer und Laurenz Pöttinger, Obmann der WKO Grieskirchen. Bei Imbiss und Getränken wird der Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen.