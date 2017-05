Zwei Konzepte für Waizenkirchen

11.05.2017, 00:00 Uhr

Die Marktplatzgestaltung geht in die nächste Runde. Projekt soll im Juni veröffentlicht werden.

WAIZENKIRCHEN (jmi). Der nächste Schritt zur Marktplatzgestaltung der Gemeinde Waizenkirchen ist getan. Bei einer Ausschreibung wurden Architekten gebeten, ihre Projekte für die Neugestaltung des Platzes einzureichen. Zwei davon kommen nun in die engere Auswahl. Wie diese aussehen? "Es sind zwei ganz konträre Ideen. Eine verfolgt eine modernere Linie, die andere optimiert den bestehenden Marktplatz. Ich habe dabei ein gutes Gefühl, gerade weil beide Entwürfe so konträr, aber gleichzeitig interessant sind", erzählt Bürgermeister Wolfgang Degeneve der BezirksRundschau. Wichtig dabei sei ebenso, dass die Gemeinde sich bei der Gestaltung einbringen könne. Wie der Waizenkirchner Marktplatz letztendlich umgestaltet wird, zeigt sich in wenigen Wochen: Das Siegerprojekt wird am 19. Juni bei einer Jurysitzung bestimmt.