Restauranttest: Die köstlichen Seiten unserer zwei Bezirke

Ob Exotisch oder Hausmannskost – Gourmets kommen in unserer Region auf ihre Kosten.

BEZIRKE (jmi). Keine Lust aufs Kochen und immer das Gleiche im Stamm-Restaurant? Das muss nicht sein, denn unsere Region überzeugt mit köstlichen Plätzchen. Die Geschmacksnerven kommen dabei garantiert auf ihre Kosten. Exotisch wird es etwa im Restaurant Sudjai, wo thailändische Spezialitäten auf der Speisekarte stehen. Urlaubsfeeling kommt ebenso im Valentino auf –und das nicht nur bei den mediterranen Gerichten. Um Fisch geht es bei ebenso bei Mechtl‘s Imbissstube. Traditionell aber nicht weniger lecker zeigt sich der Wirt z‘Gries mit Gutem aus der Region. Regelmäßige Abstecher in die Gasthäuser Mariandl und Baumgartner sind ebenso erwünscht: Dort werden saisonelle Appetithäppchen wie Spargel, Wild oder Knödel gerne aufgetischt.Die Testergebnisse spiegeln die subjektive Beurteilung der Tester wider. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Saison-Häppchen

Wie im Urlaub

Alles auf Fisch

Exotische Speisekarte

Regionale Küche

Gegen den kleinen Hunger

Gasthaus MariandlWaldweidenholz 2, 4730 WaizenkirchenHausmannskostIm Frühjahr gibt es Steak und Burger, im Oktober die Knödelwochen.ValentinoTrattnachzeile 1, 4701 Bad SchallerbachMediterranAn der an der Live-Cooking- Station bereitet der Koch die Portionen zu.Mechtl‘s ImbissstubeInnersee 23, 4681 RottenbachImbisskarteJeden Freitag werden in der Imbissstube Steckerlfische aufgetischt.SudjaiReitingerstraße 13, 4082 Aschach an der DonauThailändischInhaberin Sudjai Truckenthanner bietet leckere Kochworkshops an.Gasthaus BaumgartnerWesterberg 8, 4076 St. Marienkirchen/P.HausmannskostAngeboten werden monatliche Spezialitäten wie Spargel oder Wild.Wirt in GriesGries 1, 4742 PramHausmannskostAuf den Tisch kommen Spezialitäten aus dem Inn- und Hausruckviertel – ideal für Zwischendurch.