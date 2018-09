Fahrlehrer gesucht - vorzugsweise aus Peuerbach, Grieskirchen und Wels

13.09.2018, 08:16 Uhr

Du möchtest Teil des Fahrlehrer Teams der startup®-fahrschulen werden? Als zukünftigen Fahrlehrer m/w unterstützen wir Dich bei Deiner Ausbildung. Mindestanforderungen Führerschein Klassen A+B, Matura

Seit über 40 Jahren bildet die startup®-fahrschule Doppler Fahrlehrer und Fahrschullehrer aus und bereiten diese bestens auf die staatliche Prüfung vor. Der nächste Kurs startet am 28. September 2018 in Linz.Nähere Infos unter: https://www.startup-doppler.at/fahrlehrerausbildun... Die startup®-fahrschule Doppler ist bei Fahrschulbesitzern, Fahrlehrern und Prüfern gleichermaßen für die ausgezeichnete Ausbildung bekannt. Die Absolventen werden besonders praxisnah ausgebildet, da die Familie Doppler nicht nur Fahrlehrer aus- und weiterbildet, sondern auch seit über 50 Jahren erfolgreich ihre Fahrschulen betreibt.

Um die richtige Ausbildungsentscheidung treffen zu können ist eine Grundinformation über das Berufsbild und die nötigen Voraussetzungen ein guter Start in die Zukunft.Ein staatlich geprüfter Fahrlehrer ist zur Abhaltung von praktischem Unterricht (Fahrstunden) in Fahrschulen berechtigt.• Besitz einer Lenkberechtigung der angestrebten Klasse(n) seit mind. 3 Jahren.• Nachweis von mind. 3 Jahren Fahrpraxis mit den Fahrzeugen der angestrebten Klasse(n) oder Nachweis von 1 Jahr Fahrpraxis und Absolvierung eines Praxis-Ersatzseminars (nur bei den Klassen A, C, E und F möglich). Die nachgewiesene Fahrpraxis muss innerhalb der letzten 5 Jahre liegen!• Vertrauenswürdigkeit im Sinne des Kraftfahrgesetzes, d.h. der Bewerber darf in den letzten Jahren nicht wegen schwerer Verstöße gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpolizeiliche Vorschriften bestraft worden sein.Ein staatlich geprüfter Fahrschullehrer ist zur Abhaltung von theoretischem und praktischem Unterricht (Theoriekurs und Fahrstunden) an Fahrschulen berechtigt.• Alle Voraussetzungen, wie beim Fahrlehrer und zusätzlich• Reifeprüfungszeugnis (eine in Österreich gültige Matura oderStudienberechtigungsprüfung, keine B-Matura) oder 5 Jahre Praxis als Fahrlehrer während der letzten 8 Jahre, wovon mind. 1 Praxisjahr unmittelbar vor Einbringen des Antrages erforderlich ist.