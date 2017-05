Gerstorfer bei Maiaufmarsch in Meggenhofen

08.05.2017, 17:14 Uhr

Maiaufmarsch in Meggenhofen – Mindestlohn, Aufwertung der Lehre und Kinder- betreuung im Vordergrund

Rund 500 Menschen haben sich in Meggenhofen eingefunden, um den Tag der Arbeit zu feiern. „Wenn es darum geht, Arbeit gerecht zu entlohnen. Wenn es darum geht, neben der Arbeit Zeit für Familie und Freizeit zu schaffen. Wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass Arbeit nicht krank macht“, so Gerstorfer.Für Gerstorfer steht fest, dass gerechte Arbeit nur mit gerechter Verteilung von Arbeitszeit, Lohn und Ausbildungschancen zu erreichen ist. „Daher braucht es einen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto. Das hilft 30.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, die Vollzeit arbeiten und weniger verdienen. Gerade Frauen sind davon massiv betroffen. Das muss sich ändern. Und zwar rasch“, so Gerstorfer.

Viktor Adler Plakette verliehen

Die Maikundgebung stand natürlich auch ganz im Zeichen der Kampagne für würdige Arbeit, die mit 1. Mai startete. „Mit unserer Kampagne setzen wir uns für würdige Arbeit für alle ein. Das heißt natürlich auch, dass vor allem jene, die gar keinen Job haben, mit unserer politischen Unterstützung rechnen können“, so Gerstorfer.Eine besondere Ehre wurde dem Haager Alois Traxler bei der Bezirksmaifeier zuteil: Er bekam von Landesparteivorsitzender Birgit Gerstorfer und Bezirksparteivorsitzenden Erich Pilsner die Vikor Adler Plakette, die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie, verliehen.