ASKÖ Bruck Peuerbach lädt zum Asphalt Stock Turnier

Der ASKÖ Bruck Peuerbach veranstaltet am 20. Mai sein jährliches Asphalt Stock Turnier am Parkplatz der Firma Starent in Bruck-Waasen. Als Highlight sieht Organisator Leo Grüneis neben den Wanderpokal, der jährlich an die Siegermannschaft vergeben wird, das Weitschiessen. Hier werden Weiten über 150 Metern erwartet. Alle teilnehmenden Mannschaften erhalten zudem Warenpreise. elbstverständlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Start ist 11.00 Uhr. Der Nennschluss ist der 17. Mai, Infos und Anmeldung bei Leo Grüneis unter Tel. 0650 4213 497.