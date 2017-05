Grieskirchner Kletternachwuchs triumphiert bei Länderübergreifendem Bewerb

10.05.2017, 12:11 Uhr

Der erste Versuch eine Salzburger und OÖ. Sportklettercup Veranstaltung gemeinsam durchzuführen war ein voller Erfolg.

Grieskirchen stark vertreten

Auch deshalb weil gleich Vorstieg (Vormittag) und Speed (Nachmittag) also zwei Bewerbe durch geführt wurden. Durch die Zusammenlegung konnten immerhin fast 100 Kinder und Jugendliche um Meister Ehren klettern. Durchgeführt wurde die Veranstaltung am 7. Mai in der Kletterhalle Salzburg.Die Grieskirchner Mannschaft war wieder einmal mit 12 Starten die größte Abordnung. Auch die Erfolgsausbeute konnte sich sehen lassen:So kletterte Sophie Zernov im Vorstieg-Bewerb auf Platz eins und in der Speed-Disziplin auf Platz zwei. Felix Weißenböck holte Platz eins beim Speedklettern.

Alle Platzierungen der Grieskirchner

1. Platz: Sophie Zernov2. Platz: Aron Hinterberger3. Plätze: Barbara Aigner, Simon Griesser1. Platz: Felix Wiessenböck2. Plätze: Sophie Zernov, Simon Griesser, Aron Hinterberger3. Plätze: Emma Lindenbauer, Samuel Griesser