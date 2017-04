Im Urlaub Training statt Erholung

17.04.2017, 23:02 Uhr

Schon seit 30 Jahren gibt es in den Osterferien ein gemeinsames Trainingslager der Sportunion IGLA long life.

NATTERNBACH. Das beliebteste Ziel der Athleten ist der italienische Badeort Caorle. In diesem Jahr war das Aufgebot der aktiven Sportler so groß wie nie. 30 Aktive des Vereins waren gemeinsam mit ihren Trainern eine Woche in Bella Italia. Doch nicht Dolce Vita stand auf dem Programm: Die Sportler trainierten für die schon in Kürze stattfindende Freiluftsaison.Im Urlaubsort an der Adria floss also in erster Linie der Schweiß bei den täglichen Trainingseinheiten im Stadion oder am Strand. Aber auch Geselligkeit und Gemeinschaftserlebnis kamen nicht zu kurz. Schon am kommenden Wochenende sind die jüngsten Sportlerinnen und Sportler beim ersten „Kids Cup“ der Saison im Einsatz, bald darauf stehen die Österreichischen Vereinsmeisterschaften sowie die Staatsmeisterschaft für die Langstaffeln auf dem Programm.