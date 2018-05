Neuzugänge bei der UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting

04.05.2018, 11:26 Uhr

Die Grieskirchner Faustballer haben Lukas Eidenhammer und Marco Salzberger für die Frühjahrssaison verpflichtet.



Wechsel von TKH Hannover

Lukas Eidenhammer: Bundesliga & WM-Kader U18

GRIESKIRCHEN. Die UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting rüstet sich für die neue Saison und verpflichtet Marco Salzberger von TKH Hannover. Mit dem 26-jährigen Deutschen stößt ein erfahrener Abwehrspieler zu den Hausruckviertlern. Angreifer Lukas Eidenhammer wird aus der zweiten Mannschaft in Bundesliga-Team hochgezogen.Marco Salzberger sammelte bereits Bundesliga-Erfahrung bei TKH Hannover und Unterpfaffenhofen. „Mit Marco kommt ein starker Abwehrspieler zu uns. Wir waren längere Zeit auf der Suche nach einem Abwehrspieler, da unser Kader hier sehr schmal aufgestellt ist. Mit Marco haben wir hier nun die Ideallösung gefunden und wir freuen uns, dass er unser Bundesliga-Team verstärkt“, erklärt Trainer Markus Kraft.Die Voraussetzungen, die in Grieskirchen geboten werden, waren für Salzberger am Ende ausschlaggebend. „Ich kann hier Erfahrung auf höchster Ebene sammeln, gleichzeitig spielen wir im Sommer auch im European Cup. Mich reizen die Ziele des Vereins und ich will meinen Beitrag dazu leisten, diese zu erreichen“, so Salzberger.Fixer Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft ist auch Angreifer Lukas Eidenhammer. Der U18-Teamspieler war bereits in den letzten Jahren immer wieder im Kader, erhält nun aber fix die Chance, Erfahrung in der höchsten Spielklasse zu sammeln. Lukas kommt aus dem eigenen Nachwuchs, neben der Bundesliga-Mannschaft gilt seine Konzentration auch der Qualifikation für den WM-Kader der U18-Nationalmannschaft. Die U18-WM findet im Juli in den USA statt.Die intensive Vorbereitung absolvierten beide bereits mit der neuen Mannschaft. Mit Testspielen gegen Kremsmünster und zahlreichen Einsätzen beim World Tour Turnier in Stuttgart bereitete sich das Team für die Frühjahrssaison vor.