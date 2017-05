NMS Hofkirchen ist Schülerliga-Bezirkssieger

12.05.2017, 09:09 Uhr

„Edeljoker“ Rene Bell (2) und „Man of the Match“ Jonas Ecker (2)waren die Torschützen der Siegermannschaft, die vor großer Kulisse (mehr als 200 Zuschauer) und toller Stimmung (Cheerleaders, Wettbüro, Fanchoreographien, Stadionsprecher, Schlagwerk Ensemble, Mathias Honsak und Orhan Ademi - 2 Profis vom SV Guntamatic Ried als Ehrenbetreuer) die Medaillen und den Pokal von Franky Schiemer, dem Sportdirektor von SV Guntamatic Ried, überreicht bekamen.

Walter Krenn, der Betreuer der Siegermannschaft betonte, dass dies die Früchte der guten Arbeit der Trainer sind, die in den Nachwuchsmannschaften der Sportvereine in Hofkirchen, Taufkirchen und Weibern sehr gute und qualitative Arbeit leisten.Das Schülerliga-Finale wurde auch zum Anlass genommen um die 300 überwiegend jugendlichen Besucher mit einem kleinen Buffet zu verwöhnen, dessen Erlös aus den freiwilligen Spenden dem Schulprojekt Altamira zugutekommt.Viele Stunden Vorbereitung für die diversen Schmankerln wurden schließlich mit 200 Euro Reingewinn belohnt, der vom Land OÖ verdoppelt wird.Am Mittwoch 17. Mai 2017 kämpfen die Hofkirchner im Mauth Stadion in Wels gegen die Bezirksmeister von Schärding (Gymnasium Schärding) und Wels (NMS 8 Wels-Lichtenegg) um den Titel des Regionalmeisters der Sparkassen Schülerliga.