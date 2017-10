Reiterin Barbara Rehschützer holt sich zweimal Gold

18.10.2017, 12:58 Uhr

Bei den Bundesmeisterschaften in Stadl Paura konnte die Natternbacherin mit ihrem "Amadeus" überzeugen.

NATTERNBACH. Bei den Bundesmeisterschaften der ländlichen Reiter in der Vielseitigkeit zeigten Barbara Rehschützer und ihr Fuchswallach "Amadeus" ihr Können. Die Natternbacherin trat äußerst erfolgreich in der Klasse L an: Sie holte mit der Mannschaft OÖ1 und auch im Einzel die Goldmedaille – ein schöner Abschluss für die Saison 2017.