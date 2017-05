Selbstverteidigungskurs im Altenheim Grieskirchen

AT

Am 8. und 22. Juni veranstaltet der Verein SVI-Selbstverteidigung Innviertel im Seminarraum des Bezirksalten- und Pflegeheims Grieskirchen einen Selbstverteidigungskurs an. Von 18 bis 21 Uhr zeigt ein Trainerteam aus dem Exekutivbereich Mädchen und jungen Frauen leicht und schnell erlernbare Arm- und Beintechniken, Bodentechniken, Grappling sowie Befreiungstechniken. Auch rechtliche Grundlagen – Übergriffe auf Frauen, Arbeitsplätze, Freibad, öffentliche Orte etc. – werden erläutert.

Für Fortgeschrittene gibt es ein neues Trainingsprogramm und Techniken. Teilnehmer sollten mindestens 14 Jahre sein. Kosten: 40 Euro. Infos und Anmeldung unter Tel. 0650/9628441.