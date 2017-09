Starke Leistungen beim ETA-Radrennen

29.09.2017, 08:58 Uhr

Der RC Grieskirchen kürte beim K.O.-Rennen am ETA-Gelände wieder seinen Vereinsmeister.

Sieger des ETA-Rennens

HOFKIRCHEN, BEZIRK. Mit dem ETA-Rennen, welches auch gleichzeitig den Vereinsmeister des RC Grieskirchen kürt, läutete der RC Grieskirchen traditionell das Saisonende ein. Bei Kaiserwetter gingen heuer nicht nur die Erwachsenen an den Start. Der Nachwuchs zeigte ebenso starke Leistungen – um den Radsport in der Region muss man sich also keine Sorgen machen. "Es begeistert, mit welchem Elan, Spaß und bereits toller Technik die Jugend das Rennen gemeistert haben. Die hohe Anzahl an Jugendteilnehmer – auch jenseits des RC Grieskirchens – hat gezeigt, dass dieses Rennformat mit Catcher Car bei den Jugendlichen sehr gut ankommt", so Günter Wagner vom RC Grieskirchen.U7m: Lukas Schmidberger (RC ARBÖ Grassinger Lambach)U9m: Simon Schmidberger (RC ARBÖ Grassinger Lambach)U9w: Eva Emathinger (Blaugelb Offenhausen)U11w: Sophia Braun (RC Grieskirchen)U13m: Paul Mayer (RC Grieskirchen)U13w: Helena Deutsch (RC Grieskirchen)U15m: Aaron Hinterberger (RC Grieskirchen)U15w: Tina Berger-Schauer (RC Dana Phyrn Priel)Damen: Karin Rameder (RC Grieskirchen)Herren: Andreas Kornfeldner (RC Grieskirchen)Herren: Andreas Kornfeldner (RC Grieskirchen), Vize-Vereinsmeister: Lukas SchiffmannDamen: Susanne Tanzer (Hörischnger Rennradfreunde)