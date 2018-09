Tennis Orts- und Vereinsmeisterschaft Gallspach 2018

11.09.2018, 17:46 Uhr

Die Tennis Orts- und Vereinsmeisterschaft 2018 in Gallspach

ist jetzt schon wieder Geschichte.



Bei sensationellem Wetter spielten sich die Tennisspieler und Tennisspielerinnen von Gallspach den Orts- und Vereinsmeistertitel aus.54 Teilnehmer zeigten uns ein tolles Tennis in 8 verschiedenen Bewerben.Nach 1621 gespielten Games, 17 Tiebreaks und 114 Spielen zeigten die Finalisten am letzten Tag vor einem großen tennisbegeisterten Publikum ihr bestes Spiel.Bei den Herren wie bei den Damen wurde der Ortsmeistertitel erst im dritten Satz entschieden. Wobei sich bei den Herren Mathias Pointner mit seinem Powertennis gegen Michael Obwaller durchsetzte, bei den Damen konnte Petra Dannerbauer den Titel mit dem 6. Matchball gegen Roswitha Mairhofer verteidigen.Herauszuheben ist auch der Dreifachtriumph von Roland Hackinger, er siegte im Bewerb der Ü 45, im Herren B-Bewerb und auch an der Seite von Helmut Kiener errang er den Titel im Herren Doppel-Bewerb.Der erstmals gespielte Mixed-Bewerb fand großen Anklang. Hier erreichten Christina Doblhofer mit Michael Obwaller den Ortsmeistertitel.In der Jugend U 12 erspielte sich Lara Hackl den Titel und im U18-Bewerb konnte Emily Mairhofer die Burschen in ihrer Altersklasse bezwingen. Emily positionierte sich damit auch als Hoffnung für die Damenbewerbe der nächsten Jahre.Abschließend gesagt, waren die vier Wochen Meisterschaftsbetrieb wieder ein schönes Tennisfest in unserer wachsenden „Familie“. Herzlichen Dank an alle die zu diesen schönen Stunden beigetragen haben.