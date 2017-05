Wenn die ganze Welt miteinander läuft

11.05.2017, 00:00 Uhr

Beim "Wings for Life World Run" wurden Läufer und Rollstuhlfahrer gleichermaßen gefordert.

BEZIRK (jmi). An 111 Locations weltweit standen motivierte Läufer beim vierten "Wings for Life World Run" wieder in den Startlöchern. Um 13 Uhr österreichischer Zeit wurde der Startschuss gegeben. Das Besondere bei dem jährlichen Lauf, an dem auch Rollstuhlfahrer teilnahmen: Es gibt keine Ziellinie. 30 Minuten wird gelaufen, ein "Catcher Car", ein Abholwagen, wirkt als Ende-Verkünder. Sobald es an den Läufern vorbeifährt, sind diese im Ziel. Mit dabei war auch der Eschenauer Michael Reisinger, der seit dem ersten Lauf regelmäßig teilnimmt. "Heuer startete ich im Team Morgenstern – #+Lukas Müller. Ich bin überwältigt, welche Fortschritte Lukas nach seinem Unfall am Kulm macht. Sein Wille und Kampfgeist ist für mich immer Motivation pur. So hat sich im letzten Jahr eine gute Freundschaft zwischen uns entwickelt, und wir stehen regelmäßig in Kontakt", erklärt Reisinger, der 15 Kilometer schaffte. "Doch Lukas war top motiviert und nach seiner Reha in einer guten Form. Daher konnten wir bereits zu Beginn sein Tempo nicht halten und mussten ihn ziehen lassen."