Baufrühstück der HiH Grieskirchen

10.05.2017, 16:15 Uhr

Am 06.Mai lud die HiH Handwerkergruppe am Bauernmarkt Grieskirchen zum Frühstück

Seit 1999 gibt es den Zusammenschluss HiH - der Grieskirchner Handwerkergruppe.Aus diesem Anlass und um auch wieder die Vorteile dieses Zusammenschlusses einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren luden die Mitglieder zu einem Baufrühstück am Bauernmarkt Grieskirchen.Thomas Muggenhumer - Sohn des Mitbegründers Franz Muggenhumer - erwähnt die besonderen Vorteile der Handwerkergruppe: "durch das eingespielte Team werden Arbeitswege extrem verkürzt - wird auf der Baustelle kurzfristig ein Handwerker eines anderen Unternehmens gebraucht so wird dieser kurz verständigt, hilft weiter, und die Handwerksarbeiten können ungestört weiter geführt werden."Vor 4 Jahren kam die Kunstschmiede Bruckbauer neu dazu und als ganz neues Mitglied konnte Baumanagement Taubinger gewonnen werden. Somit Hand in Hand alles aus einer Hand in Grieskirchen bei Fragen rund um Neubau, Umbau, Sanierung, Renovierung, Umbau oder Innenarchitektur. www.hih.at