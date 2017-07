Betriebsnachfolgeberatungen der WKOÖ

22.07.2017, 05:00 Uhr

Die Wirtschaftskammer OÖ bietet spezielle Beratung zum Thema Betriebsübernahme, Betriebsübergabe und Pacht an.

BEZIRK (fui). Der Generationenwechsel im Unternehmen ist oft eine heikle Phase. Dazu bietet die Wirtschaftskammer Oberösterreich eine "Nachfolge-Rechtsberatung" an. Ein dreiköpfiges Team aus Spezialisten beantwortet Fragen zu Steuerrecht, Pensions- und Sozialversicherungen, Gewerberecht, Gesellschaftsrecht und Erbrecht. Außerdem werden individuelle Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Die Kosten für die einstündige Beratung betragen 125 Euro. Nächster Termin in Grieskirchen ist am Montag, 2. Oktober. Weitere Info und Terminvereinbarung telefonisch unter 05-90909 oder per Mail an: service@wkooe.at.