Eine Schule, 100 Berufe

12.05.2017, 12:16 Uhr

Neben landwirtschaftlichen Kenntnissen liefert die LWBFS Waizenkirchen die Grundlage für gut 100 Berufe.

Mit dem Ausbildungsmodell „LandWirtschaft“ bietet die Landwirtschaftliche Fachschule (LWBFS) Waizenkirchen die Möglichkeit, innerhalb von fünf Jahren zwei Berufe zu erlernen – ein doppeltes Ausbildungsmodell sozusagen. Die grundlegende Ausbildung zum Landwirtschaftlichen Facharbeiter dauert drei Jahre. Absolventen sind dann berechtigt, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Weil das oft im Nebenerwerb passiert, bietet die LWBFS Waizenkirchen die Möglichkeit, eine zweite Berufsausbildung zu beginnen. Die Lehrzeit für einen von mehr als 100 Berufen kann in diesem Fall schon im dritten Schuljahr beginnen. Nach Abschluss der Fachschule steigen die Jugendlichen in das zweite Lehrjahr des gewählten Berufes ein.

Zwei Berufsausbildungen in fünf Jahren

Überwiegend Doppellehre

Im ersten Jahrgang wird theoretisches und praktisches Wissen in Fächern wie Pflanzenbau, Tierhaltung oder Waldwirtschaft vermittelt. Der Praxisunterricht findet in den hauseigenen Lehrwerkstätten und in den Partnerbetrieben der Schule statt. Im zweiten Jahr steht die Schwerpunktentscheidung im Fach Tierhaltung an: Rinder- oder Schweinezucht können belegt werden. Ein weiterer Schwerpunk ist der Feldgemüsebau. Vor der dritten Klasse muss ein achtwöchiges Praktikum in einem landwirtschaftlichen Betrieb absolviert werden. Diese dritte Klasse schafft den Unterbau für eine Vielzahl an größtenteils kaufmännischen oder technischen Lehrberufen. Nach insgesamt fünf Jahren kann der zweite Abschluss geschafft sein. „Von den Betrieben wird das sehr gut angenommen“, freut sich Direktor Walter Raab – und auch von den Schülern: „Etwa 85 Prozent wählen diesen Weg“, so Raab weiter.Die Qualität der Ausbildung bestätigt auch das AMS: „Absolventen, der Fachschule Waizenkirchen sind begehrte Lehrlinge“. Von den Arbeitgebern werde vor allem das im Unterricht angeeignete Fachwissen und das handwerkliche Geschick geschätzt, so Gudrun Vera Wimmer vom AMS-Grieskirchen.