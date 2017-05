Großes Interesse an den IT-Sicherheits-Vorträgen an der HTL Grieskirchen

11.05.2017, 09:20 Uhr

Grieskirchen : HTL Grieskirchen | In bewährter

Zusammenarbeit mit der WKO

Grieskirchen und der

Fachgruppe UBIT der WK OÖ.

war es am 27. April 2017 wieder einmal so weit.Über 60 Gäste und die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen sorgten für eine übervolle Aula in der

HTL Grieskirchen

Dr. Robert Koch

, Offizier der deutschen Bundesmarine und Spezialist für die Detektion von System-Eindringlingen von der UNI der Bundeswehr in Müchen-Neubiberg sorgte als

Hauptredner

für 90 Minuten geballte, launig und fesselnd vorgebrachte Informationen.Nach einer Pause mit angeregten Gesprächen referierte

Dr. Harald Lampesberger

von der FH-Hagenberg, Department Sichere Informationssysteme, über Cloud-Anwendungen und deren (Un-)Sicherheit.Als dritter Redner sensibilisierte

Herbert Saurugg

, Experte für Infrastruktur-Sicherheit, das Publikum für die Folgen von großräumigen Stromausfällen, welche durch die Angreifbarkeit und Komplexität der smat vernetzten Systeme immer wahrscheinlicher werden.Eine Frage- und Diskussionsstunde rundeten den Nachmittag ab.Da auch unser

Gesundheitswesen

immer mehr vernetzt wird, waren alle Themen gerade für die Schülerinnen und Schüler der HTL-Fachrichtung "Medizin-Informatik" besonders interessant und sie belagerten die Vortragenden noch lange nach dem offiziellen Ende mit Fragen.