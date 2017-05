Großes Interesse an den IT-Sicherheitsvorträgen an der HTL-Grieskirchen

10.05.2017, 11:35 Uhr

In bewährter Zusammenarbeit mit der WKO-Grieskirchen und der Fachgruppe UBIT (Unternehmens-beratung, Buchhaltung und Informationstechnologie) der WK Oberösterreich war es am 27. April wieder einmal so weit: Über 60 angemeldete externe Gäste und die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen sorgten für eine übervolle Aula in der HTL Grieskirchen.

Cloud (Un-)Sicherheit

Robert Koch, Offizier der deutschen Bundesmarine und Spezialist für die Detektion von System-Eindringlingen von der Universität der Bundeswehr in München-Neubiberg sorgte als Hauptredner für 90 Minuten geballte, launig und fesselnd vorgebrachte Informationen.Nach einer Pause mit angeregten Gesprächen referierte Harald Lampesberger von der FH-Hagenberg, Department Sichere Informationssysteme, über Cloud-Anwendungen und deren (Un-)Sicherheit.

Kritische Infrastruktur

Als dritter Redner sensibilisierte Herbert Saurugg, Experte für Infrastruktur-Sicherheit, das Publikum für die Folgen von großräumigen Stromausfällen, welche durch die Angreifbarkeit und Komplexität der smart vernetzten Systeme immer wahrscheinlicher werden.Eine Frage- und Diskussionsstunde rundete den Nachmittag ab.Da auch unser Gesundheitswesen immer mehr vernetzt wird, waren alle Themen gerade für die Schülerinnen und Schüler der HTL-Fachrichtung „Medizin-Informatik“ besonders interessant und sie belagerten die Vortragenden noch lange nach dem offiziellen Ende mit Fragen.