Lehrer zu Gast bei Leitbetrieben

12.05.2017, 13:21 Uhr

WKO-Grieskirchen-Leiter Hans Moser und Pflichtschulinspektorin Doris Baumann organisierten für die Direktoren und Lehrkräfte der Neuen Mittelschulen des Bezirkes, der PTS Grieskirchen, der LWBFS Waizenkirchen und den höheren Schulen des Bezirkes einen Betriebserkundungsnachmittag bei zwei Leitbetrieben im Bezirk Grieskirchen.

Arbeitskräftemangel im Bezirk

Bei der Firma Agrolab in Meggenhofen wurde die interessierte Besuchergruppe von Frau DI Dr. Silke Reiter, bei der Firma Genböck Haus GmbH von GF Helmut Möseneder, MAS und dem frischgebackenen Meister Herbert Kreuzroither betreut.Kernbotschaft an die Lehrkräfte war in beiden Betrieben: „Wir nehmen sehr gerne engagierte Jugendliche als Lehrlinge in unserem Unternehmen auf, beschäftige diese auch gerne weiter und hoffen, dass sich möglichst viele in naher Zukunft zu unseren Führungskräften entwickeln!“Unser Bezirk ist seit Jahren durch eine äußerst niedrige Arbeitslosenrate und durch eine sehr hohe Auspendlerquote geprägt. Diese Umstände führen zu einem Arbeitskräftemangel, auch im Bereich der Lehrlinge, dem die WKO Grieskirchen mit verschiedenen Projekten entgegenwirkt.

Projekte der WKO-Grieskirchen

Aufgrund der Bevölkerungsprognose werden sowohl die Lehrausbildungsbetriebe, als auch die höheren Schulen in den nächsten Jahren noch massiver um die Gruppe der 15-jährigen werben.„Darum haben wir auch Initiativen, wie „PRO Lehrlinge Bezirk Grieskirchen“, „Auf zur LEHRE – fertig – los!“ und das aufsehende Projekt „Handwerk mit Weltruf aus dem Bezirk Grieskirchen“ ins Leben gerufen! Gemeinsam müssen wir die Jugendlichen unterstützen, dass sie die richtige Wahl, für ihre Zukunft, sprich Lehre oder Schule, treffen!“ ist sich WKO-Leiter Hans Moser der gemeinsamen Verantwortung der Wirtschaftvertreter und Lehrkräfte bewusst.Betriebsbesuche wie diese, mit der Möglichkeit auch noch ausgiebig zu diskutieren, dienen dazu, den Lehrkräften zusätzliche Kenntnisse über diverse Lehrberufe und Arbeitsabläufe in den Betrieben zu vermitteln.Ziel ist es, dass die Unternehmer weiterhin gute und engagierte Lehrlinge bekommen und die Jugendlichen in ihren „Traumberufen“ arbeiten können!