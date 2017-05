Nah&Frisch Markt Reichart-Pölzl mit BGF-Gütesiegel ausgezeichnet

11.05.2017, 08:58 Uhr

Jedes einzelne BGF-Projekt ist individuell und jeder Betrieb hat es nach seinen Erfordernissen maßgeschneidert. Jeder hat professionell an einem gesünderen Arbeitsumfeld in seinem Betrieb gearbeitet. BGF ist zur starken Marke in der heimischen Unternehmenswelt geworden und ist ein Gewinn für das Unternehmen und die Mitarbeiter.

In diesem feierlichen Rahmen wurde das BGF-Gütesiegel auch an den Hofkirchner Nah&Frisch Markt Ernestine Reichart-Pölzl verliehen.Das Projekt startete im April 2015 unter dem Motto Team – Täglich erfolgreich am Markt. Es wurden innerbetriebliche Leitlinien erarbeitet, Projekte zur Gesundheits- und Persönlich-keitsförderung und verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Frau Rosa Maria Eglseer von der OÖ GKK hat als Trainerin dieses Projekt begleitet.