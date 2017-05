Projekt "W.I.R." - 5 Betriebe unter einem Dach

02.05.2017, 22:37 Uhr

Copyimpex Austria - Planbüro Mayr OG - Müller LML - Versicherungsmakler GmbH - innoflow e.U. - TBS-Akustik GmbHNach Begrüßung und einführenden Worten präsentierte Anton Vormair das Projekt "W.I.R." Ein repräsentatives Umfeld an einem leicht erreichbaren Standort um gemeinsame Synergien zu nutzen - jeder für sich und doch gemeinsam.

Laurenz Pöttinger - betonte die Vorteile des Gemeinsamen im Wirtschaftsbund und erklärte die Initiative des Wirtschaftsbundes "Was gibt's Neues - Wirtschaftsbund-Mitglieder stellen vor". Was bietet der Wirtschaftsbund seinen Mitgliedern und wo gibts einen besonderen Nutzen für Neueinsteiger.Vor allem aber die Stärkung der Unternehmen in der Region, die auf Augenhöhe Ihren Mitarbeitern begegnen, und so für gute Stimmung auf Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite sorgen hob Pöttinger besonders hervor.Nach Vorstellung der Firmen konnte man bei einem Rundgang durch das Firmengebäude einen kleinen Einblick gewinnen.