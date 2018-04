Schulprojekt "Lehre an der Quelle" in Bad Schallerbach

26.04.2018, 08:55 Uhr

Beim Projekt "Lehre an der Quelle" in Bad Schallerbach werden Schüler quasi zu "Mystery-Shoppern" – und werden zudem selber auf das richtige Verhalten geprüft.

BAD SCHALLERBACH (jmi). Im Frühjahr geht es für die Schüler der NMS Bad Schallerbach auf Mission. In Kleingruppen besuchen die Zweitklassler die örtlichen Betriebe und stellen den Firmenchefs Fragen zum Unternehmen. Die Rede ist vom neuen Projekt der Schule, der WKO Grieskirchen und dem Ortsmarketing Bad Schallerbach. "Bei unserem Schulprojekt ‚Lehre an der Quelle‘ geht es darum, dass unsere Schüler einen Einblick in die Betriebe im Zentrum Bad Schallerbachs bekommen. Sie haben sich dazu Fragen überlegt", erklärt NMS-Direktor Fritz Eibl. Nicht nur die Unternehmer werden auf Herz und Nieren geprüft – auch die Schüler. Die NMS hat hierzu einen Feedbackbogen entwickelt, auf dem die Unternehmer die Schüler bewerten. "Sind die Schüler freundlich, grüßen sie, sind sie interessiert? In erster Linie geht es um das richtige Verhalten. Dieses ist natürlich auch in der Berufsorientierung wichtig", erklärt Eibl.

Ziel: Schnuppertermine ergattern



"Diese Initiative hat sich aus dem Projekt „WIR Unternehmen“, das die NMS Bad Schallerbach schon seit einigen Jahren mit Patenfirmen für die einzelnen Klassen betrieben hat, herausentwickelt. Es geht eher auf Lehrbetriebe aus dem Handel und Gewerbe sowie Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe zu", so WKO-Leiter Hans Moser. Einblicke geben etwa EurothermenResort, Parkhotel Stroissmüller, Raiffeisenbank und Sparkasse. "Ziel ist es natürlich, dass die Jugendlichen in den nächsten Jahren dann auch Schnuppertermine in diesen Lehrbetrieben bekommen und auch annehmen", erklärt Moser. Und Eibl merkt an: "Uns ist es auch wichtig, als Schule nach außen offen zu sein. Guter Unterricht soll in der Klasse passieren und überall dort, wo es für Schüler zusätzliche Lernfelder gibt."