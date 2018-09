Unternehmertreff in St. Agatha: Firmen zukunftsfit machen

17.09.2018, 17:10 Uhr

Eh klar, ohne Internet geht nichts mehr – darum war Digitalisierung auch großes Thema beim Unternehmertreff im Autohaus Baschinger.

ST. AGATHA. Ein Arbeiten ohne Internet und Co. kann sich auch die heimische Wirtschaft nicht mehr vorstellen. Grund genug für die WKO Grieskirchen, um zum Unternehmertreff ins Autohaus Baschinger in St. Agatha zum Thema "Digitalisierung und Innovation" zu laden. "Die Digitalisierung bietet auch kleinsten Unternehmen die Möglichkeit, zukunftsfit zu sein. Auch die Online Auftritte der EPUs und KMUs werden immer wichtiger um aufzuzeigen, dass man 'da' ist", erklären Angelika Sery-Froschauer und Gerhard Silberhumer von der WKO OÖ.

Die Zukunft des Autokaufs

Zukunftsfit auch bei der Nachwuchssuche

Günther und Silvia Baschinger präsentierten hier passenderweise seinen 360 Grad Showroom. Mit diesem können sich Kunden bereits von zu Hause aus mit der virtuellen Ansicht des Autos auseinandersetzen. Fotograf Andreas Mayerhofer gewährte Einblicke in seine Arbeit, in das Fotostudio und die fertigen 360-Grad-Aufnahmen. Geplant ist auch 5-Sterne-Reifenhotel, bei denen auf drei Etagen 5.000 Reifen gewaschen, gelagert, gewuchtet werden und die Ventile RDKS programmiert.Auch die WKO hat in der Region einiges in Planung. "Wichtige Themen sind die Werbunf für Lehrlinge für die duale Ausbildung – darum beineiden uns die Unternehmen im Ausland. Durch die Aktion 'Handwerk mit Weltruf" unterstreicht den Wert der Lehrlingsausbildung", ist sich WKO-Obmann Laurenz Pöttinger sicher. WKO-Leiter Hans Moser unterstreicht das reiche Angebot an Ausbildungsplätzen – auf 50 Lehrlingen folgen mehr als doppelt so viele offene Lehrstellen. "Das Lehrstellenboard in den Gemeinden bietet daher auch eine Chance für kleine Lehrbetriebe, gute Lehrlinge zu finden."Auch die immer mehr werdenden Firmenpatenschaften machen die Lehre wieder attraktiver – so haben die Firmen die die Patenschaften für die Klassen übernehmen die Möglichkeit ihr Unternehmen den Kindern und pot. Lehrlingen näher zu bringen und einen Einblick zu gewähren, der sonst nicht möglich wär. Geht immer: der persönliche Kontakt – "das persönliche Gespräch ist immer noch am zielführendsten", ist sich Moser sicher.Nach den Talkrunden konnte bei Grieskirchner Bier und Gourmetfein Leberkäse geplaudert, genetzwerkt und natürlich auch schon ein kleiner Blick auf die am Samstag gestartete Gewerbeschau geworfen werden.