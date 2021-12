Haben Sie sich Ihren Baum schon ausgesucht und nach Hause transportiert? Hier ein paar Tipps, wie Ihre Tanne oder Fichte bis zum 24. Dezember (und auch danach) möglichst lange seine Frische behält:

* Bewahren Sie ihren Baum nach dem Kauf unbedingt kühl auf.

* Je kühler der Raum, in dem der Baum aufgestellt wird, desto länger halten die Nadeln.

* Das Christbaumnetz von unten nach oben vom Baum entfernen

* Den Baum im Zimmer eventuell in einem Behälter mit Wasser aufstellen; ein Baum benötigt je nach Zimmertemperatur 2 bis 4 Liter Wasser am Tag.

(Quelle: Esterházy-Betriebe)