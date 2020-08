"Grüner See"

Coronabedingt wurde der für heuer im Mai geplante Ausflug zum Grünen See bei Tragöß (Steiermark) auf den 1.8.2020 verschoben. Bei herrlichem Wetter genossen wir die Spiegelungen während wir den See umrundeten. Der Wasserstand war stark gesunken und an der tiefsten Stelle nur mehr ca 3,80 Meter; im Frühjahr wären es möglicherweise über 10 Meter gewesen. Es herrschte reger Ausflugsverkehr durch viele Radler, Wanderer, Biker und PKW. Die meisten Seeumrunder hatten geeignete Schuhe an; es gab jedoch auch einige, die nur Sandalen und Schuhe mit glatter Sohle trugen, was bei dem Terrain (Wurzelstöcke, steil abfallende grobsteinige Wege usw) nicht ungefährlich war.