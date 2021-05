Das Musikfestival "Picture on" in Bildein ist wie schon 2020 auch für heuer abgesagt worden. Grund seien die unsichere Planungsgrundlage und drohende Auflagen aufgrund der Corona-Sicherheitsbestimmungen, hieß es heute vom Veranstalterverein. Das Festival wird auf den 12. und 13. August 2022 verschoben.

Die Planung sei in der Kürze der Zeit unmöglich. Das in der Größe stark limitierte Festivalgelände mitten im Dorf bei bereits ausverkauftem Haus lasse keinen Spielraum in der Durchführung zu. Zudem hätten viele internationale Bands aufgrund der unsicheren Lage ihre Tourneen schon auf nächstes Jahr verschoben. "Wir müssten in Summe einfach zu viele Abstriche machen und könnten nicht die gewohnte Qualität und den Flair liefern, für den unsere Stammgäste bezahlt haben", schildert das Organisationsteam.

Bereits erworbene Karten für das "Picture on" bleiben für das Jahr 2022 gültig oder können bei den Vorverkaufsstellen retourniert werden.

Wenn schon kein großes Festival möglich ist, soll es heuer in Bildein zumindest kleine Open-Air-Veranstaltungen geben.