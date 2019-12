BOCKSDORF (dp). Am vierten Adventwochenende fand der erste Bocksdorfer Adventpfad am Gelände der Familie Schweitzer-Martinek statt. Trotz Regens kamen viele Leute, um die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Nach einer musikalischen Einlage der Kinder wurde die vierte Kerze am Adventkranz, der vier Meter Durchmesser misst, entzündet. Danach folgten einige besinnliche Gedichte und Gedanken. Eine lebensgroße Krippe konnte ebenso besichtigt werden, wie die kleinen Ziegen im Stall. Für weihnachtliche Musik sowie ein trockenes Plätzchen war gesorgt. Bei der Ausschank von Glühwein und der Ausgabe von Würsteln unterstützten die SPÖ Frauen.