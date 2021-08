Das Lebensgefühl der 80er Jahre kehrt ab dieser Woche in den Güssinger Burghof zurück. Das Ensemble von Musical Güssing hat "Flashdance" einstudiert, die Musicalfassung des gleichnamigen Film-Hits.

In dem rasanten Tanzstück geht es um ein Mädchen aus der Arbeiterklasse, das gerne Profitänzerin werden möchte. Lena Poglitsch und Florian Resetarits übernehmen in der hitgespickten Inszenierung ("What a feeling", "Maniac", "Gloria") von Intendantin Marianne Resetarits die Hauptrollen.

Premiere ist am Freitag, dem 6. August. Die weiteren Vorstellungen folgen am 7., 12., 13., 19., 20., 21. und 22. August. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Karten unter 03322/43129 oder info@musicalguessing.com.