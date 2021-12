Alte Fotos, die Leser im Burgenland-Jubiläumsjahr 2021 den Bezirksblättern Burgenland zugesandt haben, sind nun in einem eigenen Bildband zusammengefasst. Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Burgenland" ist das Buch "Das Burgenland anno dazumal" erschienen.

Veröffentlicht wurden die Fotos auf der Homepage MeinBezirk.at/Bgld/AlteFotos. Sie stammen aus Privatsammlungen, Gemeindearchiven und Museen. Im Buch sind sie nach Themenbereichen wie Ortsansichten, Gasthäusern, Schulen, Familien oder Kultur geordnet.

In der Geschäftsstelle Güssing erhältlich

Erhältlich ist der Bildband zum Preis von 20 Euro in unserer Geschäftsstelle am Clusiusplatz in Güssing Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8.00 bis 13.00. Telefonische Bestellungen sind unter 03322/439 99 möglich. Gegen eine Versandgebühr von 5 Euro wird das Buch auch zugeschickt.