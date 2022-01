Julia Dujmovits hat die Herausforderung angenommen. In der TV-Spieleshow "Klein gegen Groß" will die Snowboard-Olympiasiegerin aus Sulz gegen die 13-jährige Charlott Pietsch aus Sangerhausen in Sachsen-Anhalt bei einem Balance-Duell bestehen. ORF 1 und ARD zeigen die von Kai Pflaume moderierte Show morgen, Samstag, dem 8. Jänner, um 20.15 Uhr.

Stufen-Balance-Duell

Seit Charlott zwei Jahre alt ist, trainiert sie auf Bällen, Rollen und anderen wackligen Untergründen. Ähnlich hat auch ihre Gegnerin, die spätere Snowboard-Olympiasiegerin von Sotschi 2014, angefangen. Im "Stufen-Balance-Duell" geht es für beide darum, auf einem Rola Bola balancierend mehr Stufen übereinander zu stapeln und auf diese zu steigen.

Andere Stars, die morgen in Duellen gegen kleine Herausforderer antreten, sind Skispringer Stefan Kraft, Schauspielerin Maria Furtwängler, Moderator Bernhard Hoëcker, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, Popsänger Mark Forster und Schauspieler Jan Josef Liefers.