Pinkabluesfestival in Eberau

In gewohnt chilliger Schlosshof-Atmosphäre präsentierte Organisator Sigi Flamisch das Open-Air-Musikerlebnis erstmals als 2-tägiges Blues Event.

Das Festival eröffnete der akustische Gitarrist Gottfried Gfrerer, der mit eigenen Kompositionen und Texten nicht nur zum Relaxen, sondern auch zum Nachdenken anregte. Ihm folgte mit bekannten Bluesklassikern und auch eigenen Songs der gebürtige Südburgenländer Arthur Fandl in Begleitung von Karin Daym, Peter Pleyl, Florian Tuchacek und Markus Faber. Als nächster Act spielten Lea's Shuffle Gangsters groovende Rhythm & Blues - Tanzmusik, bevor dann die No Stress Brothers den Abend ausklingen ließen.

Am Samstag erwarten Blues-Fans noch folgende Acts:

Four in Session

G. G. King Bluesband

UBB & Natascha Flamisch

Bluespumpm