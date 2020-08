GÜSSING. Karl Krammer dachte auch in seinem Urlaub an das ÖJAB-Haus St. Franziskus in Güssing. Er fand eine sehr große Menge Pilze, die den ganzen Kofferraum seines Autos ausfüllten. Die Schwammerl übergab er dann an Küchenchef Jürgen Minixhofer, der kurzfristig den Speiseplan änderte und alle Bewohner mit leckeren Schwammerlgulasch verwöhnte.