EBERAU. Der SV Eberau lud zum Sportlerfest auf den Sportplatz. Am Freitag gab es Lagerfeuerromantik mit Speisen vom Grill und Musik von OTC, sowie ein Fußballturnier. Am Sonntag folgte nach der Hl. Messe mit Pfarrer Karl Schlögl ein gemütlicher Frühschoppen mit dem Musikverein Eberau, Spanferkel und weiteren Köstlichkeiten.

Am Nachmittag gab es einen Kindersportnachmittag mit einem U10- und U13-Fußballturnier, sowie weitere Sportbewerbe. Am Mittwoch, 12. August, spielt der SV Eberau ab 20 Uhr in der 2. Runde des BFV-Cups zuhause gegen Ritzing.