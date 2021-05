Der Soroptimistinnen-Club Südburgenland/Stegersbach hat sich eine Benefizaktion einfallen lassen, die online abgewickelt wird. Er bietet "Genusspakete" an, deren Inhalt von Produzenten aus dem Südburgenland geliefert wird. Am Donnerstag, dem 17. Juni, um 18.30 Uhr werden die Erzeuger ihre Spezialitäten live über das Videoprogramm Zoom vorstellen. Der Erlös kommt Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen zugute.

Im Genusspaket warten unter anderem Weine, Uhudler-Frizzante, Knabberkerne, Moorochsenwürstel, Aufstriche, Apfelsaft und Cocktails. Es gibt Variationen zu 70 oder 90 Euro. Bestellungen werden bis 10. Juni unter si.stegersbach@gmail.com entgegengenommen.