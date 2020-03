Der Corona-Virus bringt den Veranstaltungsreigen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf vielerorts zum Erliegen. Genauer gesagt ist es die Verordnung der Bundesregierung, Veranstaltungen in Innenräumen über 100 Personen aus gesundheitsbehördlichen Gründen zu untersagen, um eine Verbreitung des Krankheitserregers möglichst einzudämmen.

Bereits abgesagt sind alle Veranstaltungen, die für März im Kulturzentrum Güssing geplant waren. Kabarettist Alex Kristan spielt sein Programm „Lebhaft“ am Freitag, dem 13. März, ebensowenig wie Humorkollege Tricky Niki sein „Nikipedia“ am Samstag, dem 28. März. Was mit dem Theaterstück "Rain Man" am 4. April passiert, wollen die Kulturbetriebe Burgenland von der weiteren Entwicklung abhängig machen.

Auch Kabarettist Gernot Kulis tritt nicht auf. Sein Gastspiel war für Samstag, den 14. März, in der Grenzlandhalle in Heiligenkreuz geplant.

Abgesagt und auf den Herbst verschoben sind die Aufführungen der Theatergruppe Mogersdorf. "Zickenalarm auf der Schönheitsfarm" hätte von 21. bis 29. März gespielt werden sollen.

Auch der "Zickenkrieg im Märchenwald" des Blabla-Theaters in Rudersdorf fällt aus. Die Premiere war für 28. März vorgesehen, auch alle anderen bis 5. April vorgesehenen Vorstellungen finden nicht statt.

Die Theatergruppe des Gesangvereins Ollersdorf entscheidet heute darüber, ob bzw. wie ihre Aufführungen von 21. März bis 5. April stattfinden.

Bereits abgesagt ist das Bezirkssingen der Volksschulen des Bezirks Jennersdorf, das für 1. April im Turnsaal der Volksschule Heiligenkreuz terminisiert war.

Ob die Eröffnung des neuen Wasserwerks in Heiligenkreuz am 22. März wie geplant stattfindet, ist gegenwärtig noch offen.

Der Burgenländische Pensionistenverband hat alle seine Ortsorganisationen aufgefordert, Veranstaltungen wie Klubnachmittage, Festveranstaltungen, Bewegungsaktivitäten oder Ausflugsfahrten bis auf weiteres zu verschieben.

Die Arbeiterkammer Burgenland hält vorerst keine Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern ab. Veranstaltungen für Schulen und Kindergärten mit weniger als 100 Teilnehmer werden solange nicht abgesagt, solange auch die Schulen geöffnet sind. Auch das Kegelturnier wird einstweilen fortgesetzt. Der Beratungsbetrieb in den Bezirksstellen Güssing und Jennersdorf bleibt mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aufrecht.

Die irisch eingefärbten Veranstaltungen rund um den St. Patrick's Day sind unterschiedlich betroffen. Bereits abgesagt ist der St. Patrick's-Abend in der Königsdorfer "Traverse". Geplant waren für Samstag, den 14. März, Auftritte der Bands "Jodosamma" und "Four in Session".

Über die "Irish Night" im Bildeiner Stadl am Samstag, dem 21. März, wird heute entschieden. Hier sind Auftritte der Bands TribU2 und Roburda sowie von DJ Joe vorgesehen.

Nichts ändert sich hingegen für das St. Patrick's Weekend im Pub "Irish Rover" in Mühlgraben, das vom 13. März bis 17. März vorbereitet ist. "Wir sind jeden Tag deutlich unter 100 Personen", sagt Pub-Inhaber Peter Prem. "Prekär wäre es nur geworden, wenn der St. Patrick's Day auf einen Samstag gefallen wäre.

Die Burgenländische Landwirtschaftskammer hat ihren Galaabend zur Landesprämierung abgesagt, der für 12. März im Kulturzentrum Güssing terminisiert war. Hier hätten die besten Edelbrände, Obstsäfte, Nektare, Essige und Liköre des Burgenlandes ausgezeichnet werden sollen.

Nicht stattfinden werden auch die beiden Frühlingskonzerte des Musikvereins Hackerberg-Neudauberg, die für den 21. und 28. März geplant waren.

Die ÖVP Burgauberg hat ihre Weinkost am Samstag, dem 14. März, und Sonntag, dem 15. März, in der Alten Volksschule abgesagt.

Ebenfalls storniert ist die Präsentation der neuen CD von Schlagersänger Erich Frei am Samstag, dem 14. März, im Gasthaus Antonyus in Rudersdorf. Verkaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, ein neuer Veranstaltungstermin werde so bald wie möglich bekanntgegeben, teilt Frei mit.