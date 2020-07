"Viechereien" in Ausstellungsform

GERERSDORF. "Viechereien" betitelt der steirische Maler und Lithograf Walter Köstenbauer die Ausstellung, die er bis 6. September im Freilichtmuseum zeigt. Er nimmt historische Schautafeln mit Tierabbildungen als Grundlage und definiert sie in Form von Collagen und Bildübermalungen neu. Dazu fügt er Bildzitate aus alter und neuer Kunstgeschichte ein.

Das Museum ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, im Sommer an Dienstagen, Donnerstagen und Freitagen bis 20.00 Uhr.

Künstlerische Bearbeitung von

Ensemble Gerersdorf

vom 18. Juli bis 6. September 2020

Eröffnung am Samstag, 18. Juli 2020 um 18 Uhr

Walter Köstenbauer

wurde 1956 in Weiz, Stmk. geboren. Er studierte von 1974 bis 1979 an der Akademie der bildenden Künste bei Prof. Wolfgang Hollegha in Wien.

Bei der künstlerischen Bearbeitung dieser Schautafeln vermengt er in Collagen und Bildübermalungen tradierte Inhalte mit Bildzitaten aus alter und neuer Kunstgeschichte, die oft humorig überraschen, aber auch nachdenklich stimmen können. Erst bei genauerer Betrachtung entdeckt man die einzeln eingeklebten Details und die an den Bildrändern sorgfältig geschriebenen Texte, die zum Verstehen des Werkes beitragen.

Bei der Ausstellung "Viechereien" werden einerseits Präsentationstafeln aus dem frühen 20. Jahrhundert malerisch bearbeitet und andererseits Farblithografien aus dem 19. Jahrhundert in Collagetechnik ergänzt. 2014 begann er mit diesem Projekt - das "Rohmaterial" dazu hat er vom Sohn eines Schulleiters erhalten. Die Begeisterung für die Tierwelt besteht bereits seit seinem frühen Kindesalter, sowohl als Motiv seiner ersten Zeichnungen als auch der Beginn einer Sammelleidenschaft von Plastiktieren. Diese stattliche Sammlung existiert nach wie vor - ein Teil davon ist in dieser Ausstellung zu sehen.

Walter Köstenbergers Arbeiten wurden in vielen europäischen Ländern und den USA gezeigt. Zahlreiche Werke befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen.

1990 erhielt er den Ernst-Koref-Preis für Lithografie in Linz, 2006 wurde er mit dem Oststeirischen Städte-Kunstpreis ausgezeichnet und 2013 war er Hauptpreisträger der "2. Minimalia" in Umbrien, Italien.

Der Künstler lebt und arbeitet seit 1981 in Graz.

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf

Museumsstraße 20, 7542 Gerersdorf bei Güssing,

Telefon 03328/32255

E-Mail: freilichtmuseum.gerersdorf@aon.at

Internet: www.freilichtmuseum-gerersdorf.at