BOCKSDORF (dp). Am vergangenen Samstag fand das 20. Stockschützenturnier in Bocksdorf statt. Einige der weniger Veranstaltungen, die trotz Corona stattfinden konnte - ist man doch im Freien. Bewegung an der frischen Luft zu machen, fanden viele der teilnehmenden Vereine gut und so konnte Stockschützen-Obmann Martin Walla 13 Teams begrüßen, die sich dem Versuch stellten, das Turnier zu gewinnen. Die ersten drei Plätze belegten der Dartverein, der Tennisverein und die Pensionisten.

Die Gesamtwertung:

1. Dart2

2. Tennis2

3. Pensionisten

4. Feuerwehr Juniors

5. Damen

6. Feuerwehr Senioren

7. Camper

8. Brauchtums- und Kulturverein

9. Dart1

10. Künettenfutter

11. Tennis1

12. Csar

13. SPÖ