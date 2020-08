NEUDAUBERG (kv). Am Samstagnachmittag wütete im Südburgenland ein schweres Unwetter mit Sturmböen um die 100 km/h. In Neudauberg stürzte ein Baum auf die Schmidt-Kapelle an der Kreuzung Lafnitzstraße/Thermenstraße (beim ehemaligen Gasthaus Pieber). Verletzt wurde dabei niemand.

Die Kapelle wurde im Jahr 1951 unter Bürgermeister Leo Graf errichtet. Es handelt sich um eine Gedächtniskapelle für die im Ersten und Zweiten Weltkrieg Gefallenen und Vermissten in Neudauberg.