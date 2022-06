Der Burgenländische Umweltpreis in der Kategorie "Vereine" geht heuer an den Verein "Rund ums Moor" mit Sitz in Rohr. Er kümmert sich um die Erhaltung der naturgeschützten Niedermoor-Landschaft am Zickenbach zwischen Heugraben, Eisenhüttl und Rohr und macht es behutsam für Besucher zugänglich.

Moor mit Ochsen

Die Fläche von 42 Hektar umfasst das Moor selbst und die angrenzenden Feuchtwiesen, die seit 1991 unter Naturschutz stehen. Hier weiden die Zickentaler Moorochsen, die der sanften Nutzung und damit dem Schutz des Moores dienen. Ihr Fleisch ist eine begehrte regionale Delikatesse.

Das Herzstück am Rande des Naturschutzgebietes ist ein Moorerlebnisweg, dessen Mitmach-Stationen speziell für Kinder gestaltet wurden. Vor kurzem wurde Weg barriefrei umgestaltet, sodass er auch für für Menschen mit diversen Arten von Behinderungen benutzbar ist.

Derzeit besuchen jährlich rund 4.000 Menschen das Moor, mehr als die Hälfte davon sind Schülerinnen und Schüler.

2. Preis nach Güssing

In der Kategorie "Mittlere und Höhere Schulen" ging der 2. Platz an die HBLA Güssing ("École"). Sie hat sich heuer fächerübergreifend mit den 17 UN-Zielen der Nachhaltigkeit befasst.

Anerkennungspreis nach Ollersdorf

Bei den Firmen ging ein Anerkennungspreis an den Ollersdorfer Obstbau- und -verarbeitungsbetrieb Seldte für seine Bemühungen um biologischen Landbau, Naturschutz und Artenvielfalt.

Die Umweltpreise, die von der Landesregierung alle drei Jahre vergeben werden, überreichte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf in Pöttsching. Für Schulen, Vereine und Einzelpersonen sind sie mit einem Gesamtwert von 10.000 Euro dotiert, die Würdigungspreise mit je 1.000 Euro. Für Betriebe und Gemeinden gibt es Anerkennungspreise.