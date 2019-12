Per Gondelbahn in die "bunte Stadt" Güssing?

Solche und weitere Ideen haben sich Studenten der Grazer Fachhochschule Joanneum und der HTL Pinkafeld ausgedacht, die sich in den letzten Monaten mit Möglichkeiten der Stadterneuerung und Stadtbelebung auseinandergesetzt haben. Bei einer Präsentation im Technologiezentrum konnten sich die Gemeindebürger ein Bild von den studentischen Visionen machen.

Hier gehts zum Artikel

Jäger des Bezirks Güssing wollen mehr Naturausgleichsflächen

In den Jagdrevieren des Bezirks Güssing sollen gemeinsam mit Landwirten mehr Naturausgleichsflächen geschaffen werden, in denen Tiere und Pflanzen Lebensraum vorfinden können. Das war einer der inhaltlichen Schwerpunkte beim Bezirksjagdtag in Punitz, der von Bezirksjägermeisterin Charlotte Klement geleitet wurde.

Hier gehts zum Artikel

Tempolimit-Senkungen auf der Bundesstraße 57

Auf der Bundesstraße 57 im Bezirk Güssing sind abschnittsweise weitere Senkungen der Tempolimits in Kraft getreten.

Hier gehts zum Artikel



>>> Hier geht es zurück zu mehr Jahresrückblicken aus dem Burgenland <<<