Öko-Wissen aus Güssing für Europa

Know-how aus der Öko-Region Güssing ist in Europa derzeit auf mehreren Ebenen gefragt. Das Europäische Zentrum für erneuerbare Energie (EEE) mit Sitz im Technologiezentrum ist an etlichen EU-Projekten beteiligt, in denen Forschungsexpertisen für intelligente Energienutzung ausgetauscht werden.

Burg Güssing wird Kulisse für "Hasenjagd"

Das bewährte Laienensemble des Kultursommers bestand aus Manfred Semler, Manuela Weber, Otto Konrath, Heidi Rauscher, Philipp Schulter, Manfred Weinhofer, Karin Tretter, Harald Radakovits und Roland Marth.

Aus früherem Kukmirner Gasthaus wird neue Wohnanlage

Wo im Kukmirner Ortskern rund 20 Jahre lang das ehemalige Gasthaus Zotter stand, fahren jetzt Baumaschinen auf. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) errichtet hier eine neue Wohnanlage mit sieben Einheiten.

